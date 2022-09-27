После стрельбы в ижевской школе №88 сотрудники полиции и Росгвардии усилили меры безопасности в местных общеобразовательных учреждениях. Также в регионе работают группы быстрого реагирования, все силы приведены в режим повышенной готовности. Круглосуточно проводится патруль.
"Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике усилены меры безопасности школ в Ижевске после нападения на школу в Ижевске 26 сентября. Кроме того, Росгвардия Удмуртии вывела группы реагирования в усиленные патрули учебных заведений и близлежащих территорий", — говорится в сообщении в ведомства.
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