Полиция и Росгвардия усилили меры безопасности в школах Ижевска

После стрельбы в ижевской школе №88 сотрудники полиции и Росгвардии усилили меры безопасности в местных общеобразовательных учреждениях. Также в регионе работают группы быстрого реагирования, все силы приведены в режим повышенной готовности. Круглосуточно проводится патруль.

"Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике усилены меры безопасности школ в Ижевске после нападения на школу в Ижевске 26 сентября. Кроме того, Росгвардия Удмуртии вывела группы реагирования в усиленные патрули учебных заведений и близлежащих территорий", — говорится в сообщении в ведомства.