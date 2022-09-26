Итоги трёх дней референдумов в ЛДНР и двух регионах Украины

Референдумы о присоединении к России продолжаются в республиках Донбасса и контролируемых Россией регионах юга Украины.

В воскресенье явка уже достигла требуемого порога в 50% в Донецкой и Луганской республиках и Запорожской области, отстаёт только Херсон.

Согласно официальным данным,

в Луганской Народной Республике (ЛНР) более 76% избирателей уже отдали свои голоса;

в Донецкой Народной Республике (ДНР) на избирательные участки пришли около 77% избирателей.

Херсонская и Запорожская области, которые частично контролируются российскими войсками, продемонстрировали более низкую явку. Тем не менее, Запорожье уже достигло требуемого порога, и, по словам главы регионального избирательного комитета Галины Катышенко, около 51,55% зарегистрированных избирателей проголосовали.

В Херсоне пока явка избирателей ниже: на референдум пришли 49% избирателей.

Избирательные участки в двух регионах и в республиках Донбасса будут открыты ещё два дня.