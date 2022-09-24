По данным российских информационных агентств, в первый из пяти дней референдума на освобождённых территориях за ходом голосования следили около 130 иностранных наблюдателей из 26 стран: России, Венесуэлы, Италии, Румынии, Того и Южной Африки. А в Херсонской области на референдуме присутствовали наблюдатели из США и Франции.
По словам итальянца, референдумы в ДНР проходят "легитимно и без нарушений". Об этом он заявил в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии ДНР в пятницу. ТАСС дословно цитирует его слова:
"Я не видел никаких нарушений закона, был свободный доступ для наблюдателей. Кроме того, я мог фотографировать. Никто не говорил, что фотографировать запрещено. Люди были там, они приходили и голосовали. На мой взгляд, это было законно".
Предварительная явка на референдуме
В городах по всей России люди собрались в поддержку референдумов. Мероприятия прошли в Калининграде, Вологде, Архангельске, Мурманске, Иркутске, Симферополе и многих других местах.
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