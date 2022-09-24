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Референдумы на освобождённых территориях. День первый - итоги

Общество

По данным российских информационных агентств, в первый из пяти дней референдума на освобождённых территориях за ходом голосования следили около 130 иностранных наблюдателей из 26 стран: России, Венесуэлы, Италии, Румынии, Того и Южной Африки. А в Херсонской области на референдуме присутствовали наблюдатели из США и Франции.

По словам итальянца, референдумы в ДНР проходят "легитимно и без нарушений". Об этом он заявил в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии ДНР в пятницу. ТАСС дословно цитирует его слова:

"Я не видел никаких нарушений закона, был свободный доступ для наблюдателей. Кроме того, я мог фотографировать. Никто не говорил, что фотографировать запрещено. Люди были там, они приходили и голосовали. На мой взгляд, это было законно".

Явка на референдум

Предварительная явка на референдуме

  • в Запорожской области составила 20,52%;
  • в Херсонской области — 15,31%
  • в Луганской Народной Республике — 21,97% (проголосовали около 298 900 избирателей, имеющих право голоса);
  • в Донецкой Народной Республике — 23,64% (более 370 000 человек).

Россия поддержала митингами

В городах по всей России люди собрались в поддержку референдумов. Мероприятия прошли в Калининграде, Вологде, Архангельске, Мурманске, Иркутске, Симферополе и многих других местах.

акция в Иркутске
акция в Иркутске
  • В центре Москвы собралось около 50 000 человек. Примерно столько же — в столице Чечни Грозном.
  • В Санкт-Петербурге в этой акции приняли участие около 9000 человек, в Краснодаре на главной площади собралось 15 300 россиян.
  • В Иркутске более 12 тысяч человек вышли на улицу под лозунгом "Единый народ — одна нация".
Иркутск, 23 сентября
Иркутск, 23 сентября

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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