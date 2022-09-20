Актёр Пускепалис погиб в ДТП, перегоняя купленный для ДНР бронированный грузовик

Актёр и худрук театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии, переправляя в Донбасс бронированный автомобиль, гружённый термобельём.

Театральный деятель выехал ранним утром из Ярославля в Москву на "броневике". Автомобиль, который представляет собой списанную инкассаторскую машину, Пускепалис приобрёл специально для нужд фронта.

56-летний актёр вместе с водителем отправился в столицу, чтобы передать помощь участникам спецоперации на Украине вместе с эшелоном с гуманитарной помощью.

ДТП произошло сегодня около 11 утра в Ростовском районе Ярославской области. В результате автомобильной аварии погибли два человека, один человек госпитализирован.

Широкому зрителю Пускепалис известен по ролям в фильмах и сериалах "Простые вещи", "Идеалист", "Крик совы", "Аптекарь", "Метро".

Ранее в Ростовской области состоялась церемония передачи спецтехники в Мариуполь.