В Ростовской области состоялась церемония передачи спецтехники в Мариуполь

В символическом месте — на территории музейного комплекса "Самбекские высоты", который был возведён в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села Самбек на месте кровавых боёв времён Великой Отечественной войны, — состоялась передача коммунальной спецтехники Мариуполю.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, приехавший специально в регион для участия в торжественной церемонии, ключи от машин вручили 48 сотрудникам муниципального предприятия, на котором лежит ответственность за поддержание чистоты на улицах города. Также в скором времени в Мариуполь направят ещё 24 единицы спецтехники и 3 тысячи контейнеров для мусора, согласно плану развития Мариуполя, утверждённому главой ДНР. Что немаловажно, Минприроды РФ передало всю технику и контейнеры городу безвозмездно.

Также приятным бонусом стало объявление, что до конца года жители Мариуполя не будут платить за вывоз мусора.

В целом из России в ДНР в ближайшее время будет направлено 70 мусоровозов и другой спецтехники, на что будут потрачены деньги из резервного фонда РФ. Соответствующее поручение уже сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер Марат Хуснуллин был назначен ответственным за реализацию мер поддержки в рамках спецпроекта по развитию инфраструктуры в Мариуполе.

На закупку спецтехники для ликвидации отходов Минприроды РФ выделило 1,2 млрд рублей в виде субсидии, которая была передана публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО). Как пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в планах на эти деньги приобрести 70 мусоровозов: сейчас будет куплено 50 машин, ещё 20 — в середине октября.

В Мариуполь уже отправили две единицы техники. Также в список покупок входит приобретение 9 тысяч баков для отходов и около 300 бункеров.

"Мы очень рады тому, что такое важное мероприятие состоялось на территории Ростовской области, так как всегда готовы оказывать всевозможную помощь нашим соседям. Только за три летних месяца Ростовская область направила жителям ЛДНР более 250 тонн гуманитарных грузов. Ростовская область всё это время активно принимала участие в помощи как людям, вынужденным покинуть территории республик и находящимся в пунктах временного размещения Ростовской области, так и самим сопредельным территориям. Сейчас в донском регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для населения республик. Кроме того, донские аграрии помогли весной фермерам и личным подсобным хозяйствам ЛДНР посевным материалом. Считаю, что организации, которые нашли возможности для поддержки жителей соседних территорий, можно назвать достойным примером социально ответственного бизнеса", — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров, который представлял на торжественной церемонии Ростовскую область.

Как отмечала ранее профильный вице-премьер Виктория Абрамченко, запуск экопроектов, которые предотвратят мусорный коллапс, — важный шаг для нормализации жизни в республиках.