Мэрия ХМАО получила 8,6 млн рублей на организацию опроса, но не провела его

В конце 2021 года мэрией Октябрьского района в ХМАО было заключено соглашение на проведение опроса среди местных жителей, касающегося темы жилья и городской среды.

Как пишет muksun.fm, на организацию опроса чиновникам были выделены немалые деньги — 8,6 миллиона рублей. Однако представители мэрии, получив их, не стали утруждаться проведением опроса.

Выяснились, что все оговоренные работы, принятые по контракту, оказались невыполненными, либо были сделаны кое-как. На превысившего свои полномочия чиновника из отдела архитектуры было заведено уголовное дело.