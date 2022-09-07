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75% петербуржцев недовольны итогами транспортной реформы

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Лишь четверть петербуржцев не имеют претензий к работе наземного общественного транспорта. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного СМИ.

Журналисты канала "Россия" провели опрос среди жителей Петербурга, чтобы выяснить, какие претензии у горожан к общественному транспорту звучат наиболее часто. В исследовании приняли участие почти 2000 человек, отвечавших на сайте и в социальных сетях телеканала.

Наибольшее число нареканий вызвало длительное время ожидания автобусов — об этом сообщили 37% участников опроса. Четверть респондентов оказались недовольны изменением привычных маршрутов, 14% — неудобной системой оплаты, и лишь 25% респондентов заявили, что их устраивает все. Таким образом, 75% горожан оказались недовольны изменениями в работе наземного транспорта.

 

Напомним, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым обещал увеличить комфорт социальных автобусов благодаря нововведениям транспортной реформы, но из-за системных ошибок транспортного блока переход на НМТО принес массовые проблемы. В частности, время ожидания общественного транспорта увеличилось до получаса и более из-за сбоев в расписании, нехватки автобусов и газовых заправок для нового автопарка. Свою роль сыграл также отказ от маршруток, которые быстрее объезжали пробки и выручали горожан в случае плотного уличного движения.

В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания старые маршруты были изменены — траектории были сокращены и появилась необходимость делать пересадки. Несмотря на введение пересадочного тарифа, горожане остались недовольны, в том числе потому, что время ожидания транспорта также увеличилось.

Нарекания вызвала также неудобная система оплаты проезда. В автобусах Петербурга отказались от наличных средств, отдав предпочтение проездным и банковским картам. Это привело к массовым отказам платить за проезд и некорректным подсчетам трафика. Как признаются в соцсетях петербуржцы, многие в часы пик предпочитают не платить вовсе, чем передавать в чужие руки банковскую карту.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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