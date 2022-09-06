Адвокат Александр Бенхин рассказал, что грозит Максиму Галкину в России за критику спецоперации на Украине.
Бенхин считает, что ничего "супер-плохого" в заявлениях Галкин нет, так как высказывания юмориста не содержат призывы к нарушению общественного порядка и не представляют опасности для жизни и здоровья граждан. Его слова, по мнению юриста, не подпадают под статью 207.1 УК РФ.
"Формально, слова Галкина под эту статью не подпадают. Он просто трактовал произошедшие события. Это — с одной стороны. С другой стороны — сам факт, что он не вернулся в Россию, а Алла Борисовна вернулась, говорит о том, что он боится", — приводит слова Бенхина Teleprogramma.pro.
Адвокат не исключает, что супруга Аллы Пугачёвой предупредили о том, в РФ ему грозит преследование по возбуждённым делам.
Предстать перед судом, по словам юриста, Галкин может за то, что Галкин открыл сбор денег в фонд помощи беженцам с Украины.
"Это уже возбраняется. Этого делать нельзя", — объяснил адвокат.
Ранее сообщалось, что Пугачёву затравили после её поста о Михаиле Горбачёве и "Империи Зла".
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