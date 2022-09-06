Адвокат Бенхин оценил угрозы для Галкина в России: "Этого делать нельзя"

Адвокат Александр Бенхин рассказал, что грозит Максиму Галкину в России за критику спецоперации на Украине.

Бенхин считает, что ничего "супер-плохого" в заявлениях Галкин нет, так как высказывания юмориста не содержат призывы к нарушению общественного порядка и не представляют опасности для жизни и здоровья граждан. Его слова, по мнению юриста, не подпадают под статью 207.1 УК РФ.

"Формально, слова Галкина под эту статью не подпадают. Он просто трактовал произошедшие события. Это — с одной стороны. С другой стороны — сам факт, что он не вернулся в Россию, а Алла Борисовна вернулась, говорит о том, что он боится", — приводит слова Бенхина Teleprogramma.pro.

Адвокат не исключает, что супруга Аллы Пугачёвой предупредили о том, в РФ ему грозит преследование по возбуждённым делам.

Предстать перед судом, по словам юриста, Галкин может за то, что Галкин открыл сбор денег в фонд помощи беженцам с Украины.

"Это уже возбраняется. Этого делать нельзя", — объяснил адвокат.

Ранее сообщалось, что Пугачёву затравили после её поста о Михаиле Горбачёве и "Империи Зла".