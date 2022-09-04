Пугачёву затравили после её поста о Горбачёве и "Империи Зла": Лучше бы молчала

Высказывания Аллы Пугачёвой о Михаиле Горбачёве вызвали жаркие дискуссии в комментариях. Подписчики Примадонны разделились на два противоборствующих лагеря.

Пугачёва назвала Горбачёва эпохой, ознаменовавшей собой крушение "Империей Зла". Она похвалила президента СССР за то, что он не стал удерживать свою власть силой.

Пост народной артистки СССР поддержали стилист Игорь Гуляев, продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, певица Лолита Милявская, телеведущая Татьяна Лазарева*.

Далее началась уже народная дискуссия. Многие согласились с заявлением певицы. Примадонну хвалили за мудрость и человечность.

"В тёмное время хорошо видно светлых людей. Здравомыслящие люди с Вами, Алла Борисовна"; "Действительно, ушла эпоха, подарившая нам всем свободу. Царствия Небесное Михаилу Сергеевичу. спасибо, что случился в мировой истории. И дай Бог, мир не слетит с катушек окончательно, а вернётся к человеческому облику"; "Каждое слово поддерживаю, самая умная и честная. любимая и неповторимая, — писали интернет-пользователи.

Нашлись, однако, люди, которых разочаровала позиция супруги Максима Галкина. Многие даже отказались верить в то, что пост написала сама Примадонна.

Не верится, что это пишет Пугачёва; "Кто-нибудь, отберите у неё телефон"; "Куда вы лезете? Это политика, не Ваше"; "Вы видимо решили возглавить пятую колонну!"; "Ну и ну! Всё вывернуто наизнанку в голове"; "С каждым постом всё хуже и хуже… Какой-то бред. Лучше бы молчала, так опозориться на старости лет и быть предательницей своего народа и страны", — негодовали фолловеры.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.