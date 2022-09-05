Психолог: систематические опоздания могут быть связаны с механизмом избегания

Клинический психолог Татьяна Кашуба объяснила, почему люди постоянно опаздывают. Предположительно, такое поведение связано с особенностями внутреннего мира личности.

По мнению специалиста, систематические опоздания могут свидетельствовать о тайном нежелании человека присутствовать на работе или встрече.

"Может быть определённый механизм избегания", — подчеркнула эксперт, слова которой приводит Радио 1.

Известно, что пятого сентябре в мире отмечают День опозданий. Его придумали члены американского клуба прокрастинаторов, который появился в 1950-е годы.