Премия за хорошие оценки может понизить школьнику мотивацию к учёбе

Часто родители готовы делать всё для того, чтобы их ребёнок хорошо учился. Многие даже договариваются с детьми о денежных премиях за хорошие отметки, но это ошибочное решение.

Психологи не перестают повторять, что ребёнка важно психологически подготовить к школе, в том числе объяснить: образование важно для дальнейшей жизни и является не обязанностью, а возможностью.

Существующая система оценки знаний и есть то вознаграждение, которое получают школьники за своё усердие, напомнили эксперты издания Москва 24. Специалисты допускают материальную награду за хорошую отметку в четверти или триместре по конкретному предмету, который давался тяжело, но упорным трудом ребёнок смог его одолеть.