Психиатр: к учебному году надо готовить психику ребёнка, а не его портфель

Родители накануне Дня знаний очень много времени посвящают лишней суете и походам по магазинам. Им стоит сосредоточиться на самом ребёнке, а не на внешнем антураже.

"Совет родителям — успокоиться. Вы успеете приобрести нужную линейку, ластик или карандаш чуть позже", — уверен главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения Московской области Антон Масякин.

По его словам, стоит сосредоточиться на психологическом состоянии ребёнка, который также испытывает стресс перед началом учебного года. С ним стоит поговорить о будущем обучении, любимых предметах и преподавателях. Нужно постараться успокоить школьника и создать ему праздничный настрой, рассказал эксперт изданию "Вести Подмосковья".

Уже в ходе обучения специалист советует не не уделяет слишком много внимания плохим отметкам.

"Не срывайте гнев и недовольство на ребенке. Спросите себя: вы хотите быть мамой или папой отличника, или все же важнее, чтобы ребенок был счастлив", — резюмировал психиатр.