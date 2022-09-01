Родители накануне Дня знаний очень много времени посвящают лишней суете и походам по магазинам. Им стоит сосредоточиться на самом ребёнке, а не на внешнем антураже.
"Совет родителям — успокоиться. Вы успеете приобрести нужную линейку, ластик или карандаш чуть позже", — уверен главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения Московской области Антон Масякин.
По его словам, стоит сосредоточиться на психологическом состоянии ребёнка, который также испытывает стресс перед началом учебного года. С ним стоит поговорить о будущем обучении, любимых предметах и преподавателях. Нужно постараться успокоить школьника и создать ему праздничный настрой, рассказал эксперт изданию "Вести Подмосковья".
Уже в ходе обучения специалист советует не не уделяет слишком много внимания плохим отметкам.
"Не срывайте гнев и недовольство на ребенке. Спросите себя: вы хотите быть мамой или папой отличника, или все же важнее, чтобы ребенок был счастлив", — резюмировал психиатр.
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