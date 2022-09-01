Депутат ГД Коломейцев о недовольстве россиян работой: "Произвол собственников"

С чем связано недовольство граждан РФ своей работой, объяснил депутат ГД РФ Николай Коломейцев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов прокомментировал данные "Авито Работа" и агентства Aquarelle Research, которые говорят о том, что почти половина россиян хочет сменить профессию.

"У нас 66% трудоспособного населения каждый день по 5-6 часов едет на работу и обратно. Те, кто ниже черты бедности, это как правило работающие семьи с двумя и более детей", — цитирует слова Коломейцева Общественная служба новостей.

Ранее сообщалось, что треть россиян готовы получать меньшую зарплату, но больше отдыхать.

Он обратил внимание и на другую причину — отсутствие профсоюзов.

"Профсоюз канул в лету и не выполняет своих функций — заключению трудовых договоров, улучшению условий труда. Есть произвол собственников, есть потеря квалификации управленцев. Раньше весь линейный персонал на всех организациях раз в 3-5 лет обязательно отправлялся на повышение квалификации. Их учили как правильно общаться с людьми, а сейчас всё не так", — выразил свою точку зрения депутат Госдумы.