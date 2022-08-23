36% россиян согласны получать меньшую зарплату, если им увеличат количество выходных дней. Единственное, чем не готовы жертвовать жители РФ — это отпуском.
Большинство опрошенных не желают терять заработную плату ради дополнительного отдыха, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование портала по поиску работы.
43% респондентов готовы довольствоваться двумя выходными днями в неделю, 47% опрошенных уверены, что им требуется три дня и более. Также 6% заверили, что могут полноценно отдохнуть за один выходной.
Как сообщает издание, в исследовании приняли участие 3 800 человек и опрашивались исключительно экономически активные и совершеннолетние жители всех регионов России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям уже обернулась "чудовищной" катастрофой. Об этом пишет American Thinker.