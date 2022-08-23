Треть россиян готовы получать меньшую зарплату, но больше отдыхать

36% россиян согласны получать меньшую зарплату, если им увеличат количество выходных дней. Единственное, чем не готовы жертвовать жители РФ — это отпуском.

Большинство опрошенных не желают терять заработную плату ради дополнительного отдыха, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование портала по поиску работы.

43% респондентов готовы довольствоваться двумя выходными днями в неделю, 47% опрошенных уверены, что им требуется три дня и более. Также 6% заверили, что могут полноценно отдохнуть за один выходной.

Как сообщает издание, в исследовании приняли участие 3 800 человек и опрашивались исключительно экономически активные и совершеннолетние жители всех регионов России.