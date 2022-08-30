Украинский язык продолжат преподавать в школах Запорожской области, заявила директор департамента образования и науки администрации региона Елена Шапурова.
По её словам, "мова" останется на правах родного языка и предмет будут преподавать по три часа в неделю.
С этого года изучение русского языка запланировано в программе по пять часов в неделю. Украинский язык как родной изучается по три часа в неделю", — пояснила Шапурова журналистам.
Она уточнила, что в этом году в школу отправятся 37 тысяч учеников с 1 по 11 классы.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.