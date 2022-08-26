Ургант высказался об эмиграции: "Я про Россию никогда не забывал"

Иван Ургант снялся в YouTube-шоу, в котором сделал патриотическое признание.

На YouTube-канале GeekBrains вышел новый выпуск с шоуменом Иваном Ургантом. Бывший ведущий шоу Первого канала примерил на себя роль ведущего интернет-шоу, которое по стилю напоминало "Вечернего Урганта".

Телеведущий беседовал с гостями на тему образования в сфере IT. Ургант был остроумен и осыпал зрителей шутками.

После разговора с приглашёнными гостями Иван сделал заявление.

"Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю", — объяснил свою позицию Ургант.

Ранее Ксения Собчак рассказала. кто заменит Урганта на Первом канале.