Собчак о новом ведущем Первого канала Красовском: "Достойная замена Урганту"

Ксения Собчак рассказала несколько фактов о телеведущем Антоне Красовском. Журналистка считает, что именно он заменит Ивана Урганта на Первом канале.

Собчак отметила, что Красовский косвенно одобряет призывы к расправам над российскими либералами и оппозиционерами. В этом "чёрном списке" есть имя и самой Ксении.

Красовский, по словам Собчак, поддерживает Telegram-канал, в котором приветствуется деятельность Льва Троцкого и Иосифа Сталина.

"Факт № 2: с сентября этот человек будет, по данным моих источников, вести программу на Первом канале в прайм-тайм. Сектор приз на барабане, угадываем имя полностью. Итак. Антон Красовский. Ну что ж, все логично. Достойная замена Урганту", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что на форуме "Новые смыслы новой реальности" выступили Александр Хинштейн, Мария Захарова, Антон Красовский. Они рассказали об опасности либерализма.