Доктор Мясников посочувствовал Дугину: "Твой ребёнок принял на себя пулю"

Доктор Александр Мясников высказался о смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Теледоктор признался, что никогда не слышал о личности Александра Дугина. Он назвал этот момент неважным.

"Если враги хотели убить именно его, то в реальности они сделали намного хуже — убили его дочь…Что может быть ужаснее, понимать, что твой ребёнок принял на себя пулю, предназначенную тебе?!" — написал Мясников в своём микроблоге.

Медик выразил соболезнования стороннику идей евразийства и отметил, что у Дарьи Дугиной на фото умные, красивые, спокойные глаза.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что Александра Дугина и его дочь Дарью "боялись атлантические французы".