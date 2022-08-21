Доктор Александр Мясников высказался о смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина.
Теледоктор признался, что никогда не слышал о личности Александра Дугина. Он назвал этот момент неважным.
"Если враги хотели убить именно его, то в реальности они сделали намного хуже — убили его дочь…Что может быть ужаснее, понимать, что твой ребёнок принял на себя пулю, предназначенную тебе?!" — написал Мясников в своём микроблоге.
Медик выразил соболезнования стороннику идей евразийства и отметил, что у Дарьи Дугиной на фото умные, красивые, спокойные глаза.
Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что Александра Дугина и его дочь Дарью "боялись атлантические французы".
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