Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала взрыв автомобиля, за рулём которого сидела дочь российского идеолога "русского мира" Дарья Дугина.
Журналистка назвала дочь философа Александра Дугина "настоящим русским мыслителем, глубоким и щедрым".
"Она всегда улыбалась, обожала Россию, отца и французский язык, на котором могла и говорить и петь и даже влиять на французскую политику. Мало кого так боялись "атлантические" французы, как Александра Дугина и его прекрасную Дашу", — отметила Симоньян.
Главный редактор RT считает, что Дарья могла бы формулировать для России "новую народную идеологию, с национальным самосознанием, волей и стержнем".
Симоньян выразила соболезнованию Александру Дугину.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что Дарью Дугину убили террористы украинского режима.
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