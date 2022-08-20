Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"

Глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала взрыв автомобиля, за рулём которого сидела дочь российского идеолога "русского мира" Дарья Дугина.

Журналистка назвала дочь философа Александра Дугина "настоящим русским мыслителем, глубоким и щедрым".

"Она всегда улыбалась, обожала Россию, отца и французский язык, на котором могла и говорить и петь и даже влиять на французскую политику. Мало кого так боялись "атлантические" французы, как Александра Дугина и его прекрасную Дашу", — отметила Симоньян.

Главный редактор RT считает, что Дарья могла бы формулировать для России "новую народную идеологию, с национальным самосознанием, волей и стержнем".

Симоньян выразила соболезнованию Александру Дугину.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что Дарью Дугину убили террористы украинского режима.