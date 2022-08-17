Гордон* упрекнул Милявскую: "Маму и дочь помогли вывезти украинцы"

Дмитрий Гордон* поставил в вину Лолите Милявской её участие в крымском фестивале "Таврида.АРТ". Он припомнил певице, кто спас её родственников из Украины.

Украинский журналист назвал Лолиту Милявской "бывшей киевлянкой". Он обратил внимание на то, что певица стала стала хедлайнером фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, организатором которого выступает "Росмолодежь" .

Гордон упрекнул артистку, так как, по его словам, маму и дочь Лолиты из Киева в безопасное место помогли вывезти украинцы.

После начала спецоперации на Украине 27 февраля Милявская со слезами на глазах рассказала, что её мама и дочь прячутся в бомбоубежище Киева.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.