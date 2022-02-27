Лолита: дочь звонила из бомбоубежища в Киеве — "Мамочка, я не хочу умирать!"

58-летняя Лолита Милявская рассказала, что её дочь и мама находятся на Украине. По словам певицы, последний раз она связывалась с родными и выяснила, что они прячутся в бомбоубежище Киева.

Певица переживает их за жизнь и здоровье и заявила, что необходимо организовать "зелёные коридоры" для женщин, детей и стариков из укрытия.

"Они двое суток сидят в бомбоубежище, маме 79 лет, после микроинсульта, моя дочь плакала два дня и вчера сказала: "Мамочка, я не хочу умирать!". Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими и говорить ничего не имею права, потому что у меня есть единственная просьба, вернее, крик — пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну", — цитирует Милявскую StarHit.

По словам артистки, есть много организаций, которые бы помогли людям, которые не хотят "в этом участвовать" покинуть зону вооружённого конфликта.

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