ГД предложила ограничить продажу видеоигр с военными из недружественных стран

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить продажу видеоигр на ПК и консоли, в которых пользователь может "воевать" на стороне недружественных России стран. По мнению парламентария, это влияет на патриотическое воспитание.

Как подчеркнул Фёдоров, в течение долгих лет Россия тратит ресурсы на формирование патриотического воспитания. Тогда как на рынке огромное количество игр, где пользователь может выбрать персонажа или военного из недружественной страны.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных", — цитирует выдержку из обращения Фёдорова на имя главы Минцифры Максута Шадаева RT.

Депутат подчеркнул, что США и другие недружественные России страны продолжают развивать конфликт на Украине и поставлять оружие. Тогда как видеоигры формируют "героический образ" военных из этих государств.