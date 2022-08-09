Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить продажу видеоигр на ПК и консоли, в которых пользователь может "воевать" на стороне недружественных России стран. По мнению парламентария, это влияет на патриотическое воспитание.
Как подчеркнул Фёдоров, в течение долгих лет Россия тратит ресурсы на формирование патриотического воспитания. Тогда как на рынке огромное количество игр, где пользователь может выбрать персонажа или военного из недружественной страны.
"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных", — цитирует выдержку из обращения Фёдорова на имя главы Минцифры Максута Шадаева RT.
Депутат подчеркнул, что США и другие недружественные России страны продолжают развивать конфликт на Украине и поставлять оружие. Тогда как видеоигры формируют "героический образ" военных из этих государств.
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