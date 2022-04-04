Разработчик игры World of Tanks уходит из России и Белоруссии

Компания Wargaming, ставшая известной благодаря популярным видеоиграм World of Tanks и World of Warships, объявила на своём официальном сайте об уходе из России и Белоруссии.

"Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", — говорится в сообщении.

Wargaming передала игровой бизнес в этих двух странах под управление санкт-петербургской компании Lesta Studio, а минскую студию решила закрыть. При этом сотрудники в Минске получат "максимально большое" выходное пособие.

В компании сообщили, что ожидают больших убытков из-за передачи своего российского бизнеса.

Несмотря на уход разработчика из РФ и Белоруссии, игры World of Tanks и World of Warships будут по-прежнему доступны для жителей этих стран.