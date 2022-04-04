Компания Wargaming, ставшая известной благодаря популярным видеоиграм World of Tanks и World of Warships, объявила на своём официальном сайте об уходе из России и Белоруссии.
"Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", — говорится в сообщении.
Wargaming передала игровой бизнес в этих двух странах под управление санкт-петербургской компании Lesta Studio, а минскую студию решила закрыть. При этом сотрудники в Минске получат "максимально большое" выходное пособие.
В компании сообщили, что ожидают больших убытков из-за передачи своего российского бизнеса.
Несмотря на уход разработчика из РФ и Белоруссии, игры World of Tanks и World of Warships будут по-прежнему доступны для жителей этих стран.
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