Минюст разъяснил, в чём разница между дискредитацией ВС РФ и фейками

Минюст выпустил методички для правоохранительных и судебных органов, в которых разъясняется, какие высказывания являются дискредитацией ВС РФ, а какие фейками.

Минюст подготовил пояснения к статьям УК и КоАП, которые появились после начала спецоперации на Украине.

Такие методички понадобились в связи "с актуальностью задач". С 24 февраля в РФ заведено 3,3 тысячи административных дел о дискредитации и 77 уголовных дел о "распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил".

В пособиях для следователей отмечается, что при дискредитации речь идет о выражении негативной оценки о целях Вооружённых сил РФ и "убеждении адресата в правильности такой оценки", а при распространении фейков — об "утверждении о фактах и событиях".

Разница между этими правонарушениями существенна — первое деяние наказывается штрафом до 100 тысяч рублей, а за второе можно лишиться свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что политику Илье Яшину* грозит до 15 лет тюрьмы за видео о событиях в Буче.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.