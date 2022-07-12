Политику Илье Яшину грозит до 15 лет тюрьмы за видео о событиях в Буче

Уголовное дело против политика Ильи Яшина возбудили из-за прямого эфира в YouTube о Буче.

По данным "ОВД-Инфо", причиной для уголовного дела стал эфир Яшина в Ютубе, в котором он рассказывал о том, что произошло в Буче. Муниципальный депутат говорил о событиях как о версии украинской стороны, а не как о подтверждённом факте, однако это не спасло его от уголовного преследования.

Сегодня в доме Ильи Яшина прошли обыски в рамках уголовного дела о фейках.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров сравнил дело Ильи Яшина и журналиста Владимира Кара-Мурзы, которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (дискредитация российской армии). Дело Кара-Мурзы тоже начиналось с обвинения в неповиновении полиции.