Симоньян о писателе Дмитрии Быкове*: "Какой он, к бабушке, иноагент?"

Маргарита Симоньян возмущена присвоением писателю Дмитрию Быкову* статуса иноагента. Глава RT считает, что данный статус ещё надо заслужить.

Симоньян процитировала фрагмент текста Быкова, в котором он нелестно отзывается о тех, кто стремится во что бы то ни стало обосноваться в Москве. В качестве примера он приводит Тину Канделаки, Кирилла Серебренникова.

"Они хотят в Москву, в Москву! Войти в неё, понравиться ей, ниспровергнуть и растоптать её, и стать тут первыми, и сделать из России экспортную Рашу Тудей. Ради этой великой задачи стоит жить. Это желание и этот ужас перед серой Россией — смотрят из глаз Тины Канделаки и жовиального ростовчанина Кирилла Серебреникова", — приводит журналистка фрагмент публицистического материала Быкова.

Писатель считает, что Маргарита Симоньян рисует "серую страшную нищую провинциальную снежную пьяную обшарпанную Россию", которая, по мнению Быкова, не имеет ничего общего с реальной страной.

Главный редактор RT высказалась о личности Быкова, которого 29 июля внесли в список иноагентов.

"Какой он, к бабушке, иноагент? Иноагентство ещё надо заслужить. А Быков — банальнейший, хрестоматийный столичный задавака, и тысячам прочитанных книг не вытравить эту нутряную неприязнь к "понаехавшим", — выразила своё мнение Симоньян.

Ранее Симоньян раскритиковала "Гоголь-центр" за спектакль "Я не участвую в войне".

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