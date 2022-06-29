Симоньян раскритиковала "Гоголь-центр" за спектакль "Я не участвую в войне"

Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, почему в "Гоголь-центре" не должны были ставить спектакль "Я не участвую в войне".

Симоньян отреагировала на заявление Кирилла Серебренникова, который сказал, что "Гоголь-центр" закрыли "за позицию и за честность".

"Серебренников давно снят с худрука "Гоголь-центра", а последним спектаклем будет "Я не участвую в войне" по Левитанскому. А потому что надо было ставить "Так убей же фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал". По Симонову", — написала журналистка.

Ранее Кирилл Серебренников сообщил о закрытии "Гоголь-центра". Режиссёр уверен, что работу театра в прежнем формате запретили за попытку свободы.