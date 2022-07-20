Зоозащитница дала приют кошкам и собакам, которые жили с мёртвыми хозяевами

Екатеринбурженка спасла 11 кошек и собак, которым пришлось провести больше двух недель взаперти с мёртвыми хозяевами, и которые выжили лишь благодаря тому, что поедали их тела. Найденные волонтёрами питомцы были в ужасном состоянии.

Зоозащитница Татьяна Бронских рассказала Телеканалу "360", что когда добровольцы по просьбе соседей вскрыли подозрительную квартиру, они обнаружили в ней мёртвых хозяев, погибших пару недель назад в результате криминальных разборок. Весь этот период времени их несчастные питомцы жили без еды, воды. Чтобы не умереть с голоду, им пришлось есть своих мёртвых хозяев.

У найденных кошек и собак были все признаки отравления трупным ядом, обезвоживания и сепсиса. Двое животных не выжили.

"Один пес был в клинике, котик тоже до сих пор находится там. Животные у нас на реабилитации и лечении, планируем сдать анализ крови, чтобы узнать, насколько пострадали почки и печень. Буквально день-два — и они бы погибли", — рассказала зоозащитница.

Следственным комитетом по Свердловской области начата проверка по поводу произошедшего, выясняются точные причины смерти хозяев питомцев.