Перелёт всегда является стрессом для домашнего любимца. Как помочь животному легче перенести воздушное путешествие, рассказал ветеринар Евгений Цыплёнков.
Ветеринар советует позаботиться об эмоциональном и физическом комфорте братьев наших меньших, которым предстоит долгое путешествие в воздушном пространстве. Он отметил, что собаки лучше переносят авиаперелёты, чем кошки.
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"Легче всего переносят перелёты спокойные, уравновешенные собаки. Чаще всего это крупные собаки. Их, к сожалению, перевозят в багажном отделении. Мелкие собаки более эмоциональные. Перед перелётом или переездом лучше не кормить животное несколько часов, так как любое перемещение вызовет рвоту", — цитирует слова эксперта "Радио 1".
Цыплёнков объяснил, что перед перевозом животного в багажном отделении следует проконсультироваться с ветеринаром. Он может прописать животному безопасные успокоительные препараты.
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