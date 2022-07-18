Ветеринар о подготовке питомца к перелёту: "Мелкие собаки эмоциональнее"

Перелёт всегда является стрессом для домашнего любимца. Как помочь животному легче перенести воздушное путешествие, рассказал ветеринар Евгений Цыплёнков.

Ветеринар советует позаботиться об эмоциональном и физическом комфорте братьев наших меньших, которым предстоит долгое путешествие в воздушном пространстве. Он отметил, что собаки лучше переносят авиаперелёты, чем кошки.

Ранее кардиолог рассказала о профилактике заболеваний сердца у домашних животных

"Легче всего переносят перелёты спокойные, уравновешенные собаки. Чаще всего это крупные собаки. Их, к сожалению, перевозят в багажном отделении. Мелкие собаки более эмоциональные. Перед перелётом или переездом лучше не кормить животное несколько часов, так как любое перемещение вызовет рвоту", — цитирует слова эксперта "Радио 1".

Цыплёнков объяснил, что перед перевозом животного в багажном отделении следует проконсультироваться с ветеринаром. Он может прописать животному безопасные успокоительные препараты.