Эксперт раскрыл опасность кондиционеров

Перед началом сезона необходимо прочистить фильтры кондиционера. Об этом заявил руководитель климатической компании "Аквилон" Леонид Кучин, комментируя Pravda.Ru вопрос о правильной эксплуатации кондиционеров.

Кучин рассказал, что рекомендуется очищать кондиционеры перед началом сезона весной. Он отметил, что также можно прочистить фильтры и по завершению использования кондиционера осенью. Если люди волнуются о наличии грибков, то в магазинах продаются специальные средства, которыми также можно дополнительно промыть фильтры.

"Если кондиционер работает, холодит, то вызывать мастера почистить фильтры не особо целесообразно. Конечно, если кондиционер стоит порядка 3-5 сезонов, стоит уже вызвать специалиста, промыть теплообменник наружного блока, проверить давление фреона. Но каждый год вызывать мастера, чтобы почистить фильтры, нет необходимости", — заявил Кучин.

По словам эксперта, если фильтры кондиционера будут промываться в начале сезона, то вероятность развитие грибков минимальна. Специфического запаха от кондиционера в первые годы быть не должно. По словам Кучина, запах появится только в том случает, если никто ничего не чистил лет пять.

"Если, к примеру, сделан плохой отвод конденсата, то воздух может становиться влажным. Это значит, что конденсат никуда не уходит и начинает образовываться сырость. Но в штатном режиме при нормальной работе ничего такого не будет образовываться", — уверен он.

Специалист рекомендует с особой осторожностью использовать кондиционер людям со слабым иммунитетом, потому что есть вероятность простудиться. По его словам, комфортная разница температуры для человека между улицей и помещений — это порядка 7 градусов. Кучин также рассказал, что кондиционер устанавливать нужно так, чтобы не было прямого потока воздуха на человека, на его рабочее или спальное место.