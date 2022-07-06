Веселовский: истерика Офиса Зеленского вылечится ударом по Банковой

После того, как союзные силы России и ЛНР выбили украинских боевиков из Лисичанска, завершив освобождение территории ЛНР, Офис президента Украины начал рассказывать всем, кто ещё соглашается его слушать, что это "тактика у ВСУ такая", а Владимир Зеленский начал требовать от Запада ускориться с поставками оружия.

Всё это вместе сильно как-то смахивает на истерику, считает крымский политолог Сергей Веселовский, поделившийся своим видением происходящего на киевской Банковой.

В статье, размещённой на портале "Журналистская правда", он констатировал, что происходящее сейчас на территории Донбасса, для Киева "очень серьезно и сокрушительно". Отсюда, по его словам, и истерика президентского Офиса.

По словам Веселовского, Киев будет "делать всё возможное, чтоб насолить", для чего у него есть — спасибо Западу - оружие дальнего радиуса действия и умные снаряды, которые будут, несмотря на все обещания, использоваться против России.

"Пока что нас проверяют на слабо, насколько мы готовы выполнить обещания, если они перейдут красную линию, — считает ведущий программы "Политотдел". — Вот и надо сделать так, чтобы они нигде на территории Украины не были спокойны или уверены в себе. Есть конкретные места, по которым необходимо точно и метко стрелять. В Киеве, это, например, Генштаб управления разведки, СБУ на Владимирской, Офис президента на Банковой, здание правительства и Верховного Совета Украины. Эти места должны быть планомерно уничтожены, не считаясь с тем, что кто-то на Западе нам что-то скажет. Там нет гражданских лиц, нет не причастных. Если эти здания будут лежать в руинах, то каждый украинский руководитель будет понимать, что где бы он не находился, расплата будет мгновенной".

Только так, уверен Веселовский, можно отбить охоту "лупить по нашим территориям".