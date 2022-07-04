Киселёв: РФ не присущ национализм, поэтому страна не потерпит поражения в СВО

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что России не присущ национализм, поэтому страна не потерпит поражения в СВО на Украине.

Киселёв посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, именно Запад поддержал государственный переворот на Незалежной и заменил "генетический корень — Киевскую Русь на Бандеру*". Киселёв уверен, что так Запад построил настоящее нацистское государство.

Киселёв отметил, что Россия — это "особая цивилизация", которой не присущ национализм.

"Россия не может проиграть, потому что в России национализм невозможен, у нас многонациональная, слава Богу, страна", — сказал Киселёв.

Киселёв пожелал добровольцам успехов в ходе СВО. Он подчеркнул, что жизнь каждого — это драгоценность, которую нужно беречь. Поэтому он посоветовал им выполнять задачи профессионально, смело, но расчётливо.

"Я хочу вам пожелать и буду за это болеть, исполнять свою задачу профессионально, смело, но расчетливо: ваша жизнь — это драгоценность, берегите себя. Профессионально — это означает не потерять себя и друг друга", — подчеркнул Киселёв.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)