Отец пропавшего кока с крейсера "Москва": Жена забрала все деньги и исчезла

Отец солдата-срочника Дмитрий Щкребец, который убеждён, что его сын служил на крейсере "Москва", пожаловался на то, что его бросила супруга.

Мужчина, который тяжело переживает по поводу того, что его сын пропал без вести, рассказал о новом ударе в личной жизни.

"Моя жена забрала все деньги и исчезла, сим карты отключены. Вот такая моя жизнь, предают самые близкие", — написал Шкребец на своей страничке ВК.

Подписчики горячо посочувствовали мужчине.

"Не всё потеряно. Она жива, с ней всё в порядке. И она вам дорога. Это кризис приближающейся даты. Вам нужно это пережить", — посоветовали фолловеры.

Шкребец пояснил, что супруга вернулась, чтобы забрать собаку, а затем снова исчезла.

"Вот так, горе не скрепляет, оно разъединяет. Просто бросила меня… Бог тебе судья", — написал безутешный отец.

Ранее Министерство обороны РФ (МО РФ) прояснило обстоятельства гибели ракетного крейсера "Москва".