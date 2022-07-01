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Военкор Стешин про возмущение обменом пленных: короткая же у некоторых память

Общество

Состоявшийся на днях масштабный обмен военнопленными, во время которого Украине "вернули", помимо прочих, 43 боевиков с "Азовстали" вызвал бурю эмоций в России. И пока одни искренне радовались тому, что 144 наших парня вернулись домой, другие обвиняли российское командование чуть ли не в предательстве.

Военкор Стешин про возмущение обменом пленных: короткая же у некоторых память

Военкор Дмитрий Стешин попытался объяснить, почему такой обмен был необходим, заявив, что "диванные эксперты", обвиняющие организаторов его во всех грехах, забыли главный принцип спецоперации: "своих не бросаем".

"Люди, воюющие в Донбассе восьмой год, уверены — наших нужно вытаскивать любой ценой, — заявил Стешин (цитата КП). — Там слишком хорошо знают, как пытают наших бойцов в украинском плену. Еще осенью 2014 года, во время первого обмена, освобожденных ополченцев прямо с места обмена увозили "Скорые". Многие не могли ходить, некоторым руки и ноги переломали в плену. За восемь лет ничего не изменилось".

Военкор рассказал о предыдущих обменах:

"Наши парни, избитые, поломанные психически, с гноящимися ранами, кое-как перевязанными грязными бинтами, еле шли через нейтральную полосу. Навстречу им шагали бодренькие "захисники" и волочили за собой баулы с вещами".

По его словам, многие вернувшиеся из бандеровского плена через некоторое время заканчивали жизни самоубийством — настолько сильно их покалечили психологически. А от рассказов вырванных из лап укронацистов о пытках волосы начинали шевелится.

"И что, ради каких-то принципов надо наших ребят там оставлять? Чтобы их до смерти замучили? Быстро же у нас некоторые позабыли главную причину СВО: "Своих не бросаем!". Хорошо, что у людей, принимающих решения, крепкая память…", — говорит Стешин.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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