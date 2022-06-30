Собчак об аресте ректора РАНХиГС Мау: "Можно быть сколь угодно лояльным"

Ксения Собчак перечислила почести, которых удостаивался ректор РАНХиГС Владимир Мау. Несмотря на заслуги перед страной, Мау всё же предстал перед судом.

Журналистку удивило, что в отношении ректора одного из главных вузов страны заведено дело о мошенничестве. Собчак пришла к выводу, что жизнь — интересная штука.

"Путин вручает тебе орден За заслуги перед Отечеством III степени, ты вхож в Кремль и один на один беседуешь с президентом, участвуешь в подготовке предвыборной программы "Единой России", входишь в совет директоров "Газпрома", а потом становишься фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах", — написала звезда ТВ и интернета в своём микроблоге.

Тверской суд отправил Мау под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС. Просьбу о внесении залога суд отклонил, так как выяснилось, что ранее ректор намеревался покинуть Россию.

"Можно быть сколь угодно лояльным, от тюрьмы это спасает далеко не всегда", — поделилась своим мнением Ксения Анатольевна.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Мау, ректор РАНХиГС, задержанный по обвинению в коррупции, один из наиболее честных и некоррумпированных сотрудников правительства.