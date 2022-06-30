Марков о задержании Мау: Не исключаю попытки рейдерского захвата РАНХиГС

Политолог Сергей Марков уверен, что Владимир Мау, ректор РАНХиГС, задержанный по обвинению в коррупции, один из наиболее честных и некоррумпированных сотрудников правительства.

"Придраться к любому начальнику можно, потому что все начальники поставлены в условия, когда они вынуждены заниматься серыми схемами и серыми деньгами. Иначе они просто не смогут выполнять свои прямые обязанности. Им нужны постоянно деньги на нормальные зарплаты секретарям, помощникам. Нужны деньги на проекты. Но уверен, Владимир Мау среди них всех один из самых скромных и честных", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Сергей Марков считает, что атака на ректора может быть частью клановой борьбы или атаки на Кириенко, поскольку именно РАНХиГС делал для УВП многие проекты.

"Не исключаю даже, что это попытка рейдерского захвата РАНХиГС, потому что это огромная империя", — резюмировал политолог.