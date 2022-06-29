Под охрану Росгвардии перешли 14 автомобилей такси в Москве

Автомобили такси в Москве перешли под охрану сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Приложение с тревожными кнопками установили на 14 машинах, сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве взяли под защиту автомобили такси", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что в каждой машине будет установлено мобильное приложение Help driver с тревожной кнопкой. При возникновении чрезвычайной ситуации водитель сможет с её помощью вызвать сотрудников Росгвардии, также при активации кнопки в салоне автомобиля начнёт работать видеокамера.

Для апробации нововведения приложение пока установлено на 14 машинах.