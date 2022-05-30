Таксист сбил женщину и подвёз её до дома в Красноярске

В Красноярске женщина переходила дорогу на красный свет, в этом момент её сбил водитель такси, затем он довёз её до дома, от этом сообщает prmira.ru.

Отмечается, что женщина пыталась пересечь пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора, перед проезжающей машиной она решила ускориться, автомобиль сбил её с ног.

Пострадавшей удалось самой подняться и уйти с проезжей части. После столкновения таксист сразу остановился, догнал женщину и отвёз её домой.

Через некоторое время она вызвала скорую, врачи оказали ей необходимую помощь.

Ранее в Омске 13-летний мальчик ехал на самокате и не спешился перед пешеходным переходом, подросток попал под колёса автомобиля ВАЗ-2112. Авария произошла на нерегулируемом переходе, который школьник попытался пересечь, не слезая со своего средства передвижения.