В Ростовской области считают, что нельзя повышать зарплаты только госслужащим

С 1 октября госслужащих Ростовской области ждёт повышение зарплат, которое вызвало возмущение жителей области.

Повышение зарплаты будет обсуждаться на заседании областного правительства. Как пишет rostovgazeta.ru, речь идёт о росте окладов в 1,04 раза.

Пользователи местных соцсетей считают этот шаг неправильным, потому что рост окладов сотрудников госучреждений только увеличит пропасть между ними и менее защищёнными слоями населения.

Жители области предложили увеличить зарплаты на 2 тысячи рублей всем без исключения, а не какой-то одной группе граждан, поскольку такой подход увеличивает социальное неравенство.

"И плевали они на всех", — написали пользователи. "Ну наконец-то. Как они бедные живут без этих 4%?", — иронично заметили комментаторы.