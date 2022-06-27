С 1 октября госслужащих Ростовской области ждёт повышение зарплат, которое вызвало возмущение жителей области.
Повышение зарплаты будет обсуждаться на заседании областного правительства. Как пишет rostovgazeta.ru, речь идёт о росте окладов в 1,04 раза.
Пользователи местных соцсетей считают этот шаг неправильным, потому что рост окладов сотрудников госучреждений только увеличит пропасть между ними и менее защищёнными слоями населения.
Жители области предложили увеличить зарплаты на 2 тысячи рублей всем без исключения, а не какой-то одной группе граждан, поскольку такой подход увеличивает социальное неравенство.
"И плевали они на всех", — написали пользователи.
"Ну наконец-то. Как они бедные живут без этих 4%?", — иронично заметили комментаторы.
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