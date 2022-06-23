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Как возводили храм на Ходынском поле: "А мы что, всё бросили?"

Общество

Одна из создательниц храма на Ходынском поле Наталья Шпилева рассказала, как строилась церковь в месте, где в 1896 году из-за массовой давки погибли 1389 человек.

Как возводили храм на Ходынском поле: "А мы что, всё бросили?"

Шпилева рассказала, что строить храм начал её отец, генерал-майор авиации Константин Шпилев. Высокопоставленный военный не завершил дело, так как скоропостижно скончался.

Люди, которые помогали генералу возводить церковь, обратились к его дочери.

"Люди пришли ко мне и сказали: "А мы что, все бросили? Ничего больше делать не будем?" Это было ветераны, они были в возрасте. Я спросила их, при чём там я. Они говорят: "А кто будет всё это делать? Берись и делай". Я подумала, что в память об отце надо это сделать", — цитирует слова женщины argumenti.ru.

Шпилева рассказала, что в непростом деле ей помогали герои Советского Союза, герои России, бывшие командующие, главкомы, которые ставили свои подписи под письмами с просьбами поспособствовать возведению храма.

На прошение женщины ответили в администрации президента РФ Владимира Путина.

"Пришёл ещё владыка Марк, он сейчас в Рязани служит. У него тоже были, как говорят светским языком, завязки. Ресин очень много помогал, он был председателем Программы-200", — объяснила дочь генерала-майора.

В храме на Ходынском поле поминают всех погибших при испытаниях на гражданских самолётах в период с 1910 по 1920 год.

Наталья Шпилева занимается также поисковой работой, отыскивая информацию о лётчиках и инженерах, потерпевших авиакрушения.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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