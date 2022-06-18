Синхронный переводчик позволил себе ненормативную лексику во время беседы Владимира Путина с представителем Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Слушателей разговора лидера РФ с членом президиума Боснии и Герцеговины позабавило поведение переводчика. Привыкшие к абсолютно безэмоциональной работе переводчиков зрители удивились, когда услышали в эфире матерное слово.
На словах Додика о том, что немцы навязывают стране какие-то законы, переводчик, воспользовавшись паузой, тяжело вздохнул и выругался коротким нецензурным словом.
Публика попыталась оправдать работающего во время прямой трансляции человека, отметив, что переговоры в рамках Петербургского международного экономического форума проходили уже около полуночи. Возможно, что переводчик просто устал.
Ранее лидер Республики Сербской в Боснии Милорад Додик приезжал в Москву на пике своего конфликта с Западом в конце 2021 года.
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