В Красноярском крае профильную математику на 100 баллов сдал один выпускник

В текущем году в Красноярском крае только один выпускник смог получить максимальные 100 баллов на профильном ЕГЭ по математике. Об этом сообщает prmira.ru.

По данным издания, всего профильную математику в регионе сдавали более 6 тыс. человек. Единственным, кто получил по итогам госэкзамена 100 баллов, стал выпускник красноярской школы №149 Александр Бабин.

Бабин — постоянный участник олимпиад по математике и информатике. В 2021 году он в составе российской сборной завоевал золотую медаль на международном турнире по информатике.