В текущем году в Красноярском крае только один выпускник смог получить максимальные 100 баллов на профильном ЕГЭ по математике. Об этом сообщает prmira.ru.
По данным издания, всего профильную математику в регионе сдавали более 6 тыс. человек. Единственным, кто получил по итогам госэкзамена 100 баллов, стал выпускник красноярской школы №149 Александр Бабин.
Бабин — постоянный участник олимпиад по математике и информатике. В 2021 году он в составе российской сборной завоевал золотую медаль на международном турнире по информатике.
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