Стрелявшая в детсаду Красноярска девушка пришла убить мальчиков

Девушка, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, рассказала следователям, что пришла в образовательное учреждение специально, чтобы убить только мальчиков. Согласно информации, оружие подозреваемая приобрела нелегально.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка СК, накануне, предположительно, подозреваемая поссорилась с отцом. А за несколько дней до происшествия приходила в этот же детский сад, чтобы устроиться на работу.

"В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении на официальном сайте СК по Красноярскому краю.

В результате стрельбы никто не пострадал. Судом по ходатайству следствия 19-летней девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.