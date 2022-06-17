Жители города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе боятся бездомных собак, сбившихся в стаи, после того, как их оставили владельцы из расселённого района Мамонтово.
Горожане размещают фотографии мусорных свалок и стай бездомных собак, которые населили покинутые людьми места.
Ранее автор популярного проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов рассказал, как спастись от зубов бездомных псов.
После расселения аварийных домов в Мамонтово местные жители обратили внимание на псов, которых счастливые владельцы новых квартир не стали забирать с собой. Животные начали сбиваться в стаи.
"Почему когда администрация организовывала переселение людей в квартиры никто не побеспокоился куда денутся все эти собаки. О чём раньше думали?" — цитирует слова местного жителя 56orb.ru.
Жители Пыть-Яха отмечают, что одичавшие собаки агрессивно реагируют на велосипедов, растаскивают содержимое мусорных контейнеров и активно размножаются.
Представители администрации Пыть-Яха порекомендовали гражданам подавать заявки на отлов животных.
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