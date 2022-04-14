Как спастись от зубов бездомных псов: Дмитрий Давыдов предлагает решение

В ответе ли мы за тех, кого приручили? Иногда складывается ощущение, что не всегда. Жуткие трагедии, о которых мы узнаем из СМИ, все чаще происходят в разных городах России — бездомные собаки убивают не только взрослых, но и маленьких детей. По закону усыплять их нельзя, а действующая в России система "ОСВВ" (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) работает скорее не в помощь животным, а как дополнительный источник дохода для чиновника-коррупционера. Правозащитники и представители власти бьют тревогу, но воз пока и ныне там. Автор популярного проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов не смог пройти мимо насущной проблемы и недавно опубликовал свои предложения для ее решения.

Проблема с бродячими животными в России

В нашей стране, согласно прошлогодним исследованиям компании Mars Petcare, огромное количество бездомных животных (собак и кошек) — более 4 миллионов, при этом на улицах российских городов нашли приют под открытым небом 735 тысяч собак. Государственных приютов в России ничтожно мало, как и служб, воплощающих ОСВВ. Плюс ко всему недостаточно развита и среди граждан культура обращения с животными. Поэтому бродячие псы, сбивающиеся в стаи и живущие по ее законам, начинают смело следовать инстинктам, тем самым создавая угрозу безопасности для населения. И примеров тому немало.

Вспомним, как бурно обсуждали в соцсетях трагедию, произошедшую в январе в Забайкальском крае, где по дороге домой из музыкальной школы в Домне на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Тело ребенка со следами укусов было обнаружено на одном из пустырей. А в феврале похожая трагедия случилась в Ярославской области. Жительницу города Переславль-Залесский доставили в больницу со множественными укусами, но спустя час она умерла. В конце января в Астраханской области бродячие животные загрызли насмерть 58-летнего мужчину, который шел на работу. И таких историй не сосчитать, бродячие собаки продолжают оставаться королями улиц, а чиновники разводят руками, мол, а что мы можем сделать, если закон нас связал по рукам и ногам. Но какой же выход предлагает Дмитрий Давыдов?

Что делают в Сингапуре и Нидерландах

Автор проекта "20 идей" обращает внимание на успешный опыт таких стран, как Нидерланды и Сингапур, в решении проблем с беспризорными собаками. Начнем с того, что в Нидерландах ты не увидишь бродячих собак в принципе, но достигнуть такого результата удалось благодаря многолетней совместной работе политиков и местного населения. Там, в отличие от России, на деле, а не на словах, работает система стерилизации. При этом в массы благодаря социальной рекламе активно внедряется идея: "хочешь собаку — не покупай, возьми из приюта". Что самое главное — в Нидерландах собак чипируют, поэтому если хозяин выкинет питомца на улицу, то его ждет не только огромный штраф, достигающий 19 500 евро, но и возможный арест. В полиции Нидерландов даже есть особое подразделение, которое следит за благополучием животных.

Сингапур не отличается европейским либерализмом, но и в этой азиатской стране решили воспользоваться похожим сценарием. Например, жителю Сингапура, который содержит животное в ненадлежащих условиях, могут выписать штраф до 10 000 сингапурских долларов (около 6700 евро). Сложно представить, что будет, если кто-то решит выкинуть животное на улицу.

Что касается кормления уличных собак, то делать это не запрещено, но в соответствии с инструкцией, которую стоило бы взять на вооружение и в России. Основное правило: нельзя оставлять еду на улице, покормив собаку, надо сразу убрать остатки пищи, чтобы не привлекать других животных. Также допускается кормление в одном и том же выбранном месте, тогда на миске, которая остается лежать, должны быть контакты гражданина — в противном случае это будет расцениваться как выброшенный мусор, и тогда придется заплатить штраф. Также, согласно инструкции, нельзя кормить животных в парках и местах отдыха. Чтобы обезопасить себя от внимания полиции, жители Сингапура предпочитают перестраховываться, снимая кормление бездомных собак на камеру телефона.

Что предлагает Дмитрий Давыдов

Изучив зарубежный опыт, автор "20 идей" смог взять из него самое ценное и адаптировать его под российские реалии. Дмитрий Давыдов отмечает, что предложенные им меры смогут значительно улучшить ситуацию на улицах российских городов, если получат государственную поддержку и найдут понимание среди профильных ведомств. Что же предлагает автор проекта?

Первым продуктивным шагом стало бы введение регистрации питомцев и их владельцев. Также, по мнению Давыдова, важно установить реальную финансовую ответственность за отказ от животного, и сумма штрафа должна быть не символической, как сейчас, а хотя бы покрывать расходы на содержание собаки в приюте. Не менее важны следующие шаги: проведение воспитательных работ с сердобольными россиянами и введение штрафа за бесконтрольное кормление беспризорных собак, поскольку остатки отходов, по мнению Давыдова, приманивают других псов, которые начинают осваиваться на территории и сбиваться в стаи. К тому же оставленные остатки пищи привлекают крыс, что приводит к антисанитарии и распространению инфекций.

По мнению Давыдова, в этом плане важна законодательная поддержка, поскольку именно введение изменений в региональные КоАПы поможет "дисциплинировать заботливых граждан".

Автор "20 идей" отмечает не менее важный момент: деньги за оплаченные штрафы должны поступать в фонд, из которого финансируются и приюты, и мероприятия по отлову и стерилизации животных. Постепенно, благодаря приложенным усилиям, число бродячих псов будет уменьшаться.

Предложенные Дмитрием Давыдовым меры имеют следующие плюсы:

владельцы собак станут более сознательными и ответственными, в том числе животных будут реже выкидывать на улицу;

станет проще регулировать численность бродячих собак, к тому же их популяция будет постепенно сокращаться;

снизится количество трагедий при столкновении людей со стаями;

улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Дмитрий Давыдов отмечает, что все задуманное невозможно реализовать без законодательных инициатив и помощи государства, которое благодаря введенным штрафам даже не понесет убытков. При этом совместное сосуществование животных и людей станет более комфортным и безопасным.