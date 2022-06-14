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Зоопсихолог Волков о штрафах за выброшенных животных: "Вопрос ведения следствия"

Общество

Введение штрафов в отношении граждан, которые решили избавиться от своих домашних животных, может привести к тому, что будут наказываться и те россияне, чьи питомцы сами сбежали от хозяев. В этих случаях возрастает роль следственных органов, заявил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Мирослав Волков.

Зоопсихолог Волков о штрафах за выброшенных животных: "Вопрос ведения следствия"

"Например, животное потерялось. Оно чипировано, с ошейником. Можно безоговорочно определить принадлежность этого питомца к какому-то хозяину. И в этом случае, я боюсь, что хозяин как раз будет привлечён к ответственности, хотя животное само убежало, его не выбрасывали", — сказал он.

По мнению Волкова, эффективность закона, если его примут, будет зависеть от правоохранителей, которые должны будут разбираться с каждым конкретным случаем и готовить по нему доказательную базу.

"Тут вопрос ведения следствия. Всё зависит от того, смогут ли доказать, что кто-то выбросил именно это животное", — добавил собеседник Pravda. Ru.

Специалист в целом положительно оценил инициативу. По его словам, угроза реального наказания будет дисциплинировать хозяев домашних животных.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что депутатами рассматривается предложение о введении штрафов в отношении граждан, которые решили выбросить домашних животных. Предполагается, что их размер составит не более 30 тыс. рублей, но может достигать 200 тыс. рублей, если выброшенный питомец укусил кого-либо.

"Самовыгул — это сегодня настоящий бич: животные плодятся, а это уже популяция безнадзорных животных", — объяснил Бурматов.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
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