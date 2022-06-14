Актриса для взрослых из РФ пообещала свои "услуги" Зеленскому — "Просто сдайся"

Актриса фильмов для взрослых из Тюмени Лола Тейлор пообещали "вознаграждение" в виде ночи с ней президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот сдастся.

Девушка заявила, что стоит прекратить кровопролитие и обратилась к лидеру Незалежной с предложением капитулировать. В ответ на такой шаг, по словам актрисы, она готова "вознаградить" Зеленского.

"Зеленский, пожалуйста, брось оружие и сдайся. Эта война не нужна никому. Просто нужно сдаться, чтобы не страдали невинные люди. Тогда получишь секс со мной", — обратилась Тейлор к президенту Украины.

В какие сроки Зеленский должен капитулировать, порноактриса не уточнила.