Актриса фильмов для взрослых из Тюмени Лола Тейлор пообещали "вознаграждение" в виде ночи с ней президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот сдастся.
Девушка заявила, что стоит прекратить кровопролитие и обратилась к лидеру Незалежной с предложением капитулировать. В ответ на такой шаг, по словам актрисы, она готова "вознаградить" Зеленского.
"Зеленский, пожалуйста, брось оружие и сдайся. Эта война не нужна никому. Просто нужно сдаться, чтобы не страдали невинные люди. Тогда получишь секс со мной", — обратилась Тейлор к президенту Украины.
В какие сроки Зеленский должен капитулировать, порноактриса не уточнила.
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