AgoraVox: Запад готов приказать Украине уступить РФ территории

Успехи армии РФ в Донбассе изменили отношение Запада к ситуации на Украине. США и их союзники готовы заставить Киев пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Москвой дипломатическими методами, сообщает французское издание AgoraVox.

По словам автора статьи, средства массовой информации в США и Евросоюзе перестали публиковать фейковые новости о скором "поражении" России. Даже они понимают, что невозможно отрицать успехи Вооружённых сил РФ в Донбассе и тяжёлое положение украинской армии, отмечается в материале.

Западные политики тоже начали по-другому смотреть на ситуацию и всё активнее заговорили о необходимости компромисса с Москвой, хотя до этого Евроатлантическое сообщество ограничивалось исключительно категоричными антироссийскими заявлениями.

Автор пишет, что сейчас неуклонно растёт количество западных политиков, которые призывают "прекратить огонь" и вернуться к "мирным переговорам", которые могут привести к потере Украиной части своей территории. Он привёл в пример экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который на форуме в Давосе призвал западные страны оказать влияние на Киев, принудив его начать с Москвой мирные переговоры.