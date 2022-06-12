Владимир Путин рассказал необычный факт из биографии высокопоставленных предков Никиты Михалкова. Президент РФ в свою очередь поведал о своих скромных корнях.
Путин выступил в присутствии российских деятелей культуры. Отдельно лидер страны рассказал о выдающихся предках режиссёра Никиты Михалкова.
Предок Никиты Сергеевича, как выяснилось, был хранителем печати у первого царя династии Романовых Михаила. Путин отметил, что документально установлено церковными записями, что его предки были простыми крестьянами, а потом — простыми рабочими.
После этого президент поблагодарил за то, что его пригласили на мероприятие.
Ксения Собчак прокомментировала слова российского лидера.
"ВВ, конечно, бывает остроумен. Троллинг Михалкова высшего уровня", — написала журналистка.
Ранее Михалков предложил Собчак брать 666 тысяч рублей за рекламу на её канале.
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