Собчак о словах Путина: "Троллинг Михалкова высшего уровня"

Владимир Путин рассказал необычный факт из биографии высокопоставленных предков Никиты Михалкова. Президент РФ в свою очередь поведал о своих скромных корнях.

Путин выступил в присутствии российских деятелей культуры. Отдельно лидер страны рассказал о выдающихся предках режиссёра Никиты Михалкова.

Предок Никиты Сергеевича, как выяснилось, был хранителем печати у первого царя династии Романовых Михаила. Путин отметил, что документально установлено церковными записями, что его предки были простыми крестьянами, а потом — простыми рабочими.

После этого президент поблагодарил за то, что его пригласили на мероприятие.

Ксения Собчак прокомментировала слова российского лидера.

"ВВ, конечно, бывает остроумен. Троллинг Михалкова высшего уровня", — написала журналистка.

Ранее Михалков предложил Собчак брать 666 тысяч рублей за рекламу на её канале.