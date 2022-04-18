Михалков предложил Собчак брать 666 тысяч рублей за рекламу на её канале

По мнению режиссёра Никиты Михалкова, блогеру Ксении Собчак следует изменить расценки, которые она берёт за рекламу на своём канале, в большую сторону.

Сначала Михалков объяснил, что покинувшие Россию звёзды испугались прежде всего потери своих доходов: закрытия счетов, лишения недвижимости, ведь частная собственность для них — это самая большая ценность из всех возможных.

Также Михалкова возмутила поддержка Ксенией Собчак финансиста Андрея Мовчана, выступившего против введения санкций Запада в отношении оппозиции.

"То есть на остальных можно, а на них нет. Но Собчак умудряется монетизировать свой канал и вывешивать такое объявление, что стоимость рекламы на ее канале — 660 тысяч рублей. Для чистоты жанра предложил 666 тысяч брать, чтобы подержать Моргенштерна в представлениях, что такое хорошо и что такое плохо", — сказал Михалков в выпуске "Бесогон ТВ".

Собчак в числе прочих российских знаменитостей уехала за границу с началом спецоперации на Украине, как и все, объясняя свой внезапный отъезд "запланированным отпуском". Блогер долго находилась в Израиле, где продолжала работать. Собчак спустя время вернулась в Москву, но ненадолго — её снова видели в аэропорту, снова улетающей в Тель-Авив.