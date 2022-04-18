По мнению режиссёра Никиты Михалкова, блогеру Ксении Собчак следует изменить расценки, которые она берёт за рекламу на своём канале, в большую сторону.
Сначала Михалков объяснил, что покинувшие Россию звёзды испугались прежде всего потери своих доходов: закрытия счетов, лишения недвижимости, ведь частная собственность для них — это самая большая ценность из всех возможных.
Также Михалкова возмутила поддержка Ксенией Собчак финансиста Андрея Мовчана, выступившего против введения санкций Запада в отношении оппозиции.
"То есть на остальных можно, а на них нет. Но Собчак умудряется монетизировать свой канал и вывешивать такое объявление, что стоимость рекламы на ее канале — 660 тысяч рублей. Для чистоты жанра предложил 666 тысяч брать, чтобы подержать Моргенштерна в представлениях, что такое хорошо и что такое плохо", — сказал Михалков в выпуске "Бесогон ТВ".
Собчак в числе прочих российских знаменитостей уехала за границу с началом спецоперации на Украине, как и все, объясняя свой внезапный отъезд "запланированным отпуском". Блогер долго находилась в Израиле, где продолжала работать. Собчак спустя время вернулась в Москву, но ненадолго — её снова видели в аэропорту, снова улетающей в Тель-Авив.
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